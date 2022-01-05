В Москве выявили 2 307 новых случаев коронавируса

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Москве за последние сутки выявили 2 307 новых случаев коронавируса. Об этом сообщили в Оперштабе по ситуации с COVID-19.

"За сутки госпитализированы 713 человек, скончался 71 пациент", – уточняется в сообщении.

Искусственная вентиляция легких требуется 529 пациентам с диагностированным коронавирусом.

Также за последние сутки в Москве выздоровели 2 648 человек. Всего по столице COVID-19 перенесли 1 880 499 пациентов.

В России на 5 января выявили 15 772 новых случая коронавируса. Из них 1 396 (8,8%) были лишены клинических проявлений болезни.