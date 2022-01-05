Генпрокуратура заявила о масштабной кампании по продвижению фейков о вакцинах от COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
В Сети развернута масштабная кампания по продвижению фейков о вакцинах от коронавируса, сообщает ТАСС со ссылкой на Генпрокуратуру РФ.
"В сети интернет развернута масштабная компания по продвижению недостоверной информации о смертельной опасности вакцин от новой коронавирусной инфекции, о неминуемом вымирании привитого населения планеты, чипировании людей и так далее", – рассказали в ведомстве.
По их мнению, из-за таких публикаций активную деятельность ведут различные телеграм-каналы и другие сервисы, где предлагают купить сертификаты о вакцинации, QR-коды или результаты ПЦР-тестов.
Ранее заведующий научно-исследовательской лабораторией теоретической фольклористики РАНХиГС Никита Петров перечислил самые живучие фейки о коронавирусе. Самые популярные связаны с вакцинацией и псевдомедицинскими советами. Чаще всего люди проверяли фейки, которые ведут к риску для здоровья.
В Госдуме рассказали, как будут переубеждать противников вакцинации
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: