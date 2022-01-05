Генпрокуратура заявила о масштабной кампании по продвижению фейков о вакцинах от COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В Сети развернута масштабная кампания по продвижению фейков о вакцинах от коронавируса, сообщает ТАСС со ссылкой на Генпрокуратуру РФ.

"В сети интернет развернута масштабная компания по продвижению недостоверной информации о смертельной опасности вакцин от новой коронавирусной инфекции, о неминуемом вымирании привитого населения планеты, чипировании людей и так далее", – рассказали в ведомстве.

По их мнению, из-за таких публикаций активную деятельность ведут различные телеграм-каналы и другие сервисы, где предлагают купить сертификаты о вакцинации, QR-коды или результаты ПЦР-тестов.

Ранее заведующий научно-исследовательской лабораторией теоретической фольклористики РАНХиГС Никита Петров перечислил самые живучие фейки о коронавирусе. Самые популярные связаны с вакцинацией и псевдомедицинскими советами. Чаще всего люди проверяли фейки, которые ведут к риску для здоровья.

