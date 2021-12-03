Врач развеял популярный миф о вакцинации от коронавируса

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Вакцинация от коронавирусной инфекции в мобильных прививочных пунктах в общественных местах, вопреки распространенному мнению, является полностью безопасной. Об этом в эфире телеканала "Украина 24" заявил врач и телеведущий Евгений Комаровский.

Он пояснил, что вакцинация здорового человека не требует предварительной фармакологической подготовки и проведения дополнительных анализов. При этом в каждом прививочном пункте имеются препараты для нейтрализации острых аллергических реакций, отметил специалист.

По словам Комаровского, вакцинацию лучше всего осуществлять в просторных и хорошо проветриваемых помещениях, оборудованных датчиками углекислого газа. Также важно, чтобы в пункте вакцинации не было больших скоплений людей и очередей.

Ранее врач и телеведущий Александр Мясников раскритиковал известных людей, которые выступают против вакцинации от коронавируса. Он отметил, что на звездах лежит большая ответственность, поэтому спрашивать с них необходимо в два раза больше. Однако, по словам Мясникова, они не всегда имеют представления о последствиях своих высказываний.