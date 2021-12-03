Врач развеял популярный миф о вакцинации от коронавируса

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Вакцинация от коронавирусной инфекции в мобильных прививочных пунктах в общественных местах, вопреки распространенному мнению, является полностью безопасной. Об этом в эфире телеканала "Украина 24" заявил врач и телеведущий Евгений Комаровский.
Он пояснил, что вакцинация здорового человека не требует предварительной фармакологической подготовки и проведения дополнительных анализов. При этом в каждом прививочном пункте имеются препараты для нейтрализации острых аллергических реакций, отметил специалист.
По словам Комаровского, вакцинацию лучше всего осуществлять в просторных и хорошо проветриваемых помещениях, оборудованных датчиками углекислого газа. Также важно, чтобы в пункте вакцинации не было больших скоплений людей и очередей.
Ранее врач и телеведущий Александр Мясников раскритиковал известных людей, которые выступают против вакцинации от коронавируса. Он отметил, что на звездах лежит большая ответственность, поэтому спрашивать с них необходимо в два раза больше. Однако, по словам Мясникова, они не всегда имеют представления о последствиях своих высказываний.
"Доктор 24": распространенные мифы о прививках
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: