Облачная погода и до 5 градусов мороза ожидается в столичном регионе

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Облачная погода без существенных осадков ожидается в Москве и Подмосковье во вторник, 5 января. Об этом сообщают эксперты портала "Метеоновости".

По прогнозам синоптиков, на погоду окажет влияние теплый сектор циклона.

"При облачной погоде существенных осадков не ожидается. Максимальная температура воздуха в Москве составит от минус 2 до 0 градусов, по области до 5 градусов мороза", – уточнили эксперты.

Скорость ветра составит 4 – 9 метров в секунду, атмосферное давление фиксируется на уровне 758 миллиметров ртутного столба.

В МЧС России по Москве также предупредили, что до 10:00 вторника, 5 января, ожидаются гололед и туман с ухудшением видимости до 200-700 метров. Специалисты призвали соблюдать скоростной режим на авто, а пешеходам порекомендовали надеть светоотражающие элементы на верхнюю одежду. Аналогичное предупреждение действует в Московской области.

