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11:09

Имя для БКЛ, гаджеты и музеи: как москвичи изменили столицу за год

общество

11:09

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Фото: портал Москва 24/Лидия Широнина

За четыре с половиной года существования проекта "Активный гражданин" москвичи приняли участие более чем в 3,8 тысячи голосований. Итоги работы сервиса за 2018 год опубликованы на официальном портале мэра и правительства столицы.

Одним из самых важных решений горожан стал выбор названия для Большой кольцевой линии метро, участок которой был запущен в феврале ушедшего года. Имя, которое в итоге получила новая ветка, одобрили 53,34% участников голосования. Достроить БКЛ, общая протяженность которой составит 70 километров, планируют в 2022 году.

Кроме того, "активные граждане" сделали поездки по МЦК более комфортными. В июле на 19 станциях Московского центрального кольца поставили 22 вендинговых автомата с напитками и снеками. Также было установлено 20 кофейных автоматов.

Автоматы с прохладительными напитками на станциях МЦК

Благодаря прошедшим голосованиям изменился и облик некоторых станций метро. В частности год назад специалисты благоустроили вестибюль "Китай-города" с выходом к Политехническому музею. А в центре зала появился светильник в виде часового механизма. Затем был обновлен и вестибюль, ведущий к Солянке и Варварке.

Помимо этого, участники проекта выбрали формления для станции "Новопеделекино", которая открылась в августе.

Всего за год в Москве привели в порядок 3,2 тысячи улиц. В их числе Большой Златоустинский переулок, где обнаружили основание стены ограды Златоустовского монастыря. По решению граждан, там расширили тротуары и замостили пешеходную зону.

Еще одним важным решением стало открытие нового музея на ВДНХ. С его появлением павильон "Космос" обрел вторую жизнь. Экспозицию "Космонавтика и авиация" составили с учетом мнения горожан.

Среди других новшеств, изменивших жизнь столицы, стало появление нового гаджета для школьников. Умные часы "Москвенок" не только сообщают родителям, сколько времени ребенок был в школе, что он ел на обед и не пора ли пополнить его счет, но и следят, достаточно ли он спит ночью.

Также в 2018 году запись к врачу онлайн стала еще более удобной. Более того, по решению участников проекта проще стало оформлять полис ОМС.

"Мосгорсправка": как оформить полис ОМС онлайн

общество

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