Москвичей предупредили о мокром снеге и гололеде

Фото: портал Москва 24/Александр Авилов

МЧС предупредило москвичей о мокром снеге и гололеде. Об этом сообщается на портале столичного главка ведомства.

Во время снегопада может ухудшиться видимость на дорогах. Возможно налипание снега на проводах и деревьях. На дорогах могут образоваться заторы и увеличиться число аварийных ситуаций.

Автомобилистам порекомендовали снизить скорость движения и увеличить дистанцию, а пешеходам – обозначить себя светоотражающими элементами на одежде.

В первой рабочей неделе 2018 года апрельское тепло сменят 10-градусные морозы. переломный момент, вероятно, состоится 7 января. С этого дня в столицу начнет возвращаться холодный воздух из полярных широт. Ветра будут сопровождаться обильными снегопадами, ожидаются метели и резкое понижение температуры.