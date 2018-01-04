Апрельское тепло в столице сменится 10-градусными морозами

Фото: портал Москва 24/Игорь Иванко
Апрельское тепло на столичных улицах сменят 10-градусные морозы. Произойдет это на первой рабочей неделе 2018 года, сообщают синоптики.
"На улице настоящая апрельская погода – зеленеет трава, два градуса, местами выглядывает солнце, на ветках кое-где набухают почки. И встает вопрос, когда это климатическое бесснежье, которого не было за 138 лет в январе, закончится", – цитирует ведущего специалиста центра погоды "Фобос" Евгения Тишковца РИА Новости.
Синоптик заявил, что переломный момент, вероятно, состоится 7 января. С этого дня в столицу начнет возвращаться холодный воздух из полярных широт. Ветра будут сопровождаться обильными снегопадами, ожидаются метели и резкое понижение температуры.
Ночью с 7 на 8 января столбики термометров опустятся до 10 градусов мороза. Затем погода постепенно начнет входить в рамки климатической нормы, пояснил Тишковец.
Ранее сообщалось, что синоптики спрогнозировали рекордно теплое Рождество в Москве. Отмечалось, что 7 января воздух может прогреться до 4–5 градусов тепла, что станет абсолютным рекордным дня за почти 140-летнюю историю метеонаблюдений в столице.
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