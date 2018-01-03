Рекордно теплое Рождество в Москве спрогнозировали синоптики

Фото: ТАСС/Zuma/Wu Zhuang
Аномально теплая для января погода сохранится в начале года.
Как рассказали в Гидрометцентре России, 1 и 2 января температура в Москве была на 9–10 градусов выше нормы. 7 января воздух может прогреться до 4–5 градусов тепла, что станет абсолютным рекордным дня за почти 140-летнюю историю метеонаблюдений в столице. Прошлый максимум 7 января пришелся на 2007 год, когда столбики термометров показывали 3,5 градуса тепла.
Рекордно высокая температура может установиться и 6 января. В этот день ожидается, что воздух прогреется до 2–3 градусов. 3,6 градуса – это предыдущий максимум дня, установленный в 1973 году, сообщает "Интерфакс".
По предварительным прогнозам синоптиков, стабильно морозная погода придет с началом первой рабочей недели года. Но температура по-прежнему будет значительно выше нормы. Среднесуточной нормой в первую декаду января в Москве считается температура 8–9 градусов ниже нуля.
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