Общественник Иванов: важно переименовать новогодние праздники в рождественские

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Укреплению традиционных православных ценностей в обществе может поспособствовать переименование новогодних праздников в рождественские. Об этом заявил "Абзацу" заместитель председателя Всемирного русского народного собора и председатель общественного движения "Россия православная" Михаил Иванов.

По его словам, главным зимним торжеством для россиян является Рождество Христово. Официальные длинные выходные в январе образовались именно вокруг этого праздника, хоть их название этого не отражает. Переименование послужило бы актом уважения к подлинной традиции и православным ценностям, образовавшимся еще в дореволюционный период, отметил Иванов.

"Подобные решения мягко, но весомо свидетельствуют о приоритетах государства и общества. Они помогают людям, особенно молодым, естественным образом осознавать культурный и духовный контекст праздника, побуждают интересоваться его сутью, а не только внешней стороной", – подчеркнул он.

По его мнению, общество готово к этому изменению. Переименование будет полезно для всех жителей страны, так как это создаст четкий культурный ориентир.

На атеистов и представителей других религий изменение названия праздников никак не повлияет, считает Иванов. Однако для миллионов православных это стало бы знаком общественного признания их веры и традиции.

"Речь идет о восстановлении естественного порядка вещей, освященного вековой практикой нашего народа", – добавил Иванов.

Инициатива также послужит шагом к тому, чтобы календарь отражал не только смену дат, но и содержание национальной жизни, ее смыслы и идеалы, подчеркнул общественник.

Ранее настоятель храма святых бессребреников Космы и Дамиана на Маросейке Федор Бородин призвал россиян не верить искренне в Деда Мороза. По его мнению, к зимнему волшебнику не стоит относиться серьезнее, чем к сказочному герою.

Также Бородин отметил, что христиане должны верить в Иисуса Христа, а не в вымышленного Деда Мороза. Он подчеркнул, что, наделяя волшебника чудесными качествами, люди только обманываются.

