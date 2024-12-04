Врач Кондрахин назвал четыре заболевания, вызывающие постоянную сонливость

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Cиндром хронической усталости, апноэ, анемия и гипотиреоз – заболевания, на которые может указывать постоянная сонливость. Об этом Москве 24 рассказал врач-терапевт, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин.

По словам эксперта, часто желание поспать появляется при синдроме хронической усталости. Он возникает у тех, кто много работает и очень мало отдыхает, объяснил специалист.

Кроме того, сонливость может появиться при апноэ, которым часто страдают люди с ожирением.

"Ночью человек храпит, плохо дышит и не высыпается, ему не хватает воздуха. Поэтому хочется поспать еще и днем", – пояснил Кондрахин.

Еще одной причиной врач назвал гипотиреоз – длительный недостаток гормонов щитовидной железы.





Андрей Кондрахин врач-терапевт, кандидат медицинских наук Это орган, который дает нам энергию. Если гормонов не хватает и щитовидная железа плохо работает, никакой энергии нет и хочется спать.

"Помимо прочего, сонливость может быть признаком анемии, то есть дефицита железа. Мозгу не хватает кислорода, и он начинает перегружаться", – указал Кондрахин.

При появлении постоянной сонливости эксперт призвал как можно скорее обратиться к врачу.

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