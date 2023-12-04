МГД: гармоничное распределение мест занятости положительно скажется на рынке труда Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Свыше 120 тысяч рабочих мест в ходе программы стимулирования мест приложения труда создадут в столице, а их гармоничное распределение положительно скажется на рынке труда в Москве. Об этом заявила председатель комиссии Мосгордумы по экономической и социальной политике Людмила Гусева, сообщает Агентство "Москва".

По ее словам, московская экономическая политика направлена на рост, развитие и устранение дисбалансов. Программа стимулирования мест приложения труда работает не только механически, но и создает такую структуру занятости, в которой люди себя чувствуют на своем месте, соблюдают баланс между работой и семьей, своим хобби и общественной деятельностью, отметила Гусева.

Она добавила, что в программе предусмотрены льготы по платежам за изменение вида разрешенного использования земельных участков для строительства жилья, если девелопер одновременно возводит производство, соцобъекты или другие предприятия. Депутат напомнила слова Сергея Собянина. Он привел свежие данные, согласно которым на один рубль уже приходится 5,5 рубля частных инвестиций, поступающих в городскую экономику.

"Это мультипликативный эффект будет не единовременным – это площадки, которые будут генерировать рабочие места еще долгие годы", – подчеркнула Гусева.

Парламентарий добавила, что в Москве людей привлекают конкурентные заработные платы, интересные проекты и перспективы. Однако важно, как эти качества распределяются и внутри города, продолжила она, сказав, что у всех проектов есть свои "центры тяжести" и главное, чтобы они развивались гармонично, добавляли друг друга и создавали возможности для полноценной жизни.

"В качестве мест приложения труда мы должны видеть социальную сферу, творческие возможности, некоммерческий сектор", – резюмировала депутат.

Ранее Собянин рассказал, что в рамках программы стимулирования создания мест приложения труда инвесторы строят жилую недвижимость, деловые, социальные и другие объекты. В результате в новых районах появляется сбалансированная застройка, а жители могут найти работу недалеко от дома.

Мэр Москвы сообщил о планах создания 120 тыс рабочих мест в разных отраслях