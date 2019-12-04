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Общество

04 декабря, 22:51

Пельш прокомментировал слухи о своей госпитализации

общество культура

Фото: ТАСС/Артем Геодакян

Российский телеведущий Валдис Пельш заявил, что собирается выйти на работу 5 декабря.

Он уточнил, что находится в реанимации, а не в палате. По словам ведущего, он проходит плановое обследование.

"Люди в моем возрасте после 50 лет проходят плановое обследование. Повторяю еще раз: я не люблю и не считаю нужным комментировать свое здоровье. Скажу вам так: завтра я выхожу на работу. Это значит, что чисто гипотетически мы с вами можем встретиться и выпить кофе", – сказал он "Газете.ру".

Ранее СМИ писали, что шоумен попал в одну из столичных клиник. Якобы он пожаловался на давящие боли в грудной клетке после физических нагрузок. Пельш опроверг данные о своей госпитализации.

Это не первые слухи о госпитализации телеведущего. В ноябре 2018 года распространилась информация о том, что шоумена экстренно госпитализировали.

В то же время помощница Пельша Екатерина Соколова опровергла эти сведения. Она объяснила, что его обследуют перед 45-дневной экспедицией в Антарктиду в рамках телепроекта.

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