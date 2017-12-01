Пельш дал комментарий об увольнении Маслякова

Фото: ТАСС/Михаил Климентьев
Член жюри КВН Валдис Пельш уверен, что Александр Масляков останется ведущим программы.
Пельш назвал его человеком, на котором все держится, сообщает RT. Без Маслякова КВН вряд ли останется таким, каким его видели раньше, полагает он. Пельш предположил, что Масляков "будет стоять по-прежнему у руля", но снимет с себя некоторые формальные полномочия.
Ранее в пресс-службе КВН заявили, что увольнение Маслякова с поста директора ГУП "Московский молодежный центр "Планета КВН" не связано с проверками прокуратуры. Решение он принял по собственному желанию, причем планировал уволиться еще в начале 2017 года.
Появлялась также информация о конфликте интересов в ГУП "ММЦ "Планета КВН". Якобы Масляков, будучи руководителем предприятия, передал в собственность телевизионному творческому объединению "Александр Масляков и компания" (ТТО "АМиК"), учредителем которого он является, кинотеатр "Гавана". Transparency International обратилась в прокуратуру с просьбой проверить деятельность Маслякова. Там заявили, что сделка была согласована с департаментом имущества Москвы. Ответ столичной прокуратуры оспорили в Генпрокуратуре, после чего Маслякова уволили с должности директора ГУПа приказом от 21 июля 2017 года.
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