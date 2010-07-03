Валдис Пельш опроверг сообщения о госпитализации

Фото: ТАСС/Артем Геодакян

Валдис Пельш опроверг сообщения о своей госпитализации. Шоумен рассказал Москве 24, что у него плановая проверка в институте хирургии имени Вишневского.

Ранее СМИ писали, что артист попал в одну из столичных клиник. Якобы телеведущий пожаловался на давящие боли в грудной клетке после физических нагрузок.

Это не первые слухи о госпитализации Пельша. В ноябре прошлого года распространились сведения о том, что шоумена экстренно госпитализировали. Уточнялось, что его доставили в столичную клинику с нарушением ритма сердца, якобы он жаловался на плохое самочувствие. По некоторым данным, врачи оценили его состояние как средней степени тяжести.

В то же время помощница телеведущего Екатерина Соколова опровергла эти сведения. По ее словам, его обследуют перед 45-дневной экспедицией в Антарктиду в рамках телепроекта.