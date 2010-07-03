Актер Верник опроверг свою госпитализацию

Фото: Москва 24/Владимир Яроцкий

Актер театра и кино Игорь Верник сообщил Агентству "Москва", что информация о его госпитализации не соответствует действительности.

"Я только что прочитал о госпитализации в СМИ и теперь думаю – куда все эти СМИ госпитализированы? Конечно, информация о моей госпитализации – это полный бред", – заявил актер.

Ранее телеграм-каналы распространили информацию о госпитализации актера с острым панкреатитом.

В начале ноября сообщалось, что Верника госпитализировали с репетиции в МХТ имени Чехова. Артист пожаловался на боли пояснице и заявил, что у него онемела нога.

На место прибыли врачи. Они помогали актеру около часа на месте, но потом все-таки решили его госпитализировать.