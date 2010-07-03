Фото: портал мэра и правительства Москвы/Армен Джигарханян

Актер Армен Джигарханян выписался из больницы и теперь находится дома. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на друга артиста Артура Согомоняна.

"Армен Борисович выписался, он дома, все хорошо", – заявил он.

На минувшей неделе появилась информация о госпитализации Джигарханяна, которая, как выяснилось позднее, оказалась ложной. По словам Согомоняна, известный актер проходил в больнице профилактическую терапию.

Будучи на больничном, Армен Джигархянан продолжал руководить Московским драматическим театром удаленно. При этом представители актера уточнили, что к полноценной работе артист вернется тогда, когда "сам решит".

