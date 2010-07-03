Роспотребнадзор провел почти 2,8 тыс консультаций по услугам такси и каршеринга

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Почти 2,8 тысячи консультаций провели специалисты Роспотребнадзора в рамках "горячей линии" по услугам такси и каршеринга. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
"В период с 11 по 25 ноября 2019 года управлениями Роспотребнадзора по субъектам РФ была организована работа тематических "горячих линий" и консультаций по защите прав потребителей при пользовании услугами такси и каршеринга", – говорится в сообщении.
Как уточняется, специалисты Роспотребнадзора приняли 2 тысячи 227 обращений по телефонам, а также поступило 120 письменных обращений.
"При личном приеме оказаны консультации по 282 обращениям", – добавили в пресс-службе.
Кроме того, по деятельности агрегаторов такси провели 250 консультаций по таким вопросам, как качество и безопасность услуг такси; жалобы на грязный салон; некорректное поведение сотрудников такси; опасное вождение.
Ранее в рамках работы горячей линии по услугам такси и каршеринга было оказано более двух тысяч консультаций для россиян. Людей интересовали вопросы, связанные с автоперевозками, деятельностью агрегаторов такси, правами пассажиров и обязанностях исполнителей такого рода услуг, а также вопросы по каршерингу.
Каршеринг – услуга аренды машин с поминутной тарификацией. Обычно такими авто пользуются для коротких поездок по городу. Проект "Московский каршеринг" начал работать осенью 2015 года.
Сегодня москвичам доступно более 21 тысячи автомобилей разных операторов. Стоимость аренды в столице зависит от выбранной компании-оператора, но в среднем составляет от шести до 10 рублей в минуту. Пользователи могут бесплатно оставлять автомобили на городских платных парковках. В Москве работают девять компаний, сдающих автомобили в краткосрочную аренду.
"Вечер": каршеринг начал продавать автомобили
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