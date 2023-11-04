Врач назвал продукт, который заставит кишечник работать

Фото: 123RF/fotokon

Благодаря содержащемуся в остром перце капсаицину можно улучшить перистальтику кишечника и стимулировать процесс пищеварения. Об этом сообщает "Российская газета" со ссылкой на кандидата медицинских наук, гастроэнтеролога Сергея Вялова.

Острый перец также отличается высоким содержанием клетчатки, которая положительным образом влияет на пищеварение и помогает при запорах. Однако употреблять продукт в больших количествах врач не рекомендовал.

"Перец стимулирует моторику кишечника. Это означает, что пища проходит через наш желудочно-кишечный тракт намного быстрее. Но вот небольшой нюанс: из-за этого у нас может возникнуть диарея", – пояснил Вялов.

Сигнализировать о неприятных последствиях острого перца для организма также могут дискомфорт и боли в кишечнике. В таком случае следует отказаться от продукта, добавил врач.

До этого врач-диетолог, нутрициолог Евгений Арзамасцев рассказал, что улучшить работу кишечника также можно, употребляя блокколи. В овоще содержится большое количество клетчатки и витамина C. Одним из плюсов продукта также является его низкая калорийность.

