Более 50% опрошенных россиян заявили о желании сменить работу на один день

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Более половины из 1 600 опрошенных россиян заявили о желании попробовать себя в другой профессии на один день. Об этом сообщает RT.

Так, 7% респондентов хотели бы стать на один день врачами, 6% – пилотами, 5% – актерами, по 4% – чиновниками и космонавтами, 2% – программистами, дизайнерами, поварами, учителями, юристами и следователями.

28% опрошенных заявили о желании попробовать себя в роли дипломатов, дегустаторов, переворачивателей пингвинов, испытателей матрасов для сна, смотрителей зоопарков, балерин.

При этом 18% человек сказали, что не хотели бы менять профессию, даже если бы им выдалась подобная возможность.

Ранее стало известно, что 35% женщин в России сталкиваются с нарушением трудовых прав. При этом 22% из них не признают подобного. Чаще всего в такие ситуации на работе попадают только начинающие карьерный путь сотрудницы, заявили в ФНПР.

