Родственникам мобилизованных на Сахалине раздадут по 5 кг рыбы

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Родственникам мобилизованных жителей Сахалина раздадут по 5 килограммов рыбы. Об этом сообщает "Сахком" со ссылкой на руководителя регионального исполнительного комитета "Единой России" Михаила Шувалова.

Он отметил, что власти Сахалина договорились с рыбопромышленниками. На область выделили порядка 9 тонн свежемороженого продукта: камбалы, минтая и кеты.

Шувалов добавил, что в скором времени порядка 180 волонтеров Сахалина принесут в семьи мобилизованных около 5–6 килограммов на человека. Мероприятия организовали в рамках проекта "Добрая рыба", который проводится на территории области уже несколько лет.

Ранее сообщалось, что семьям подпавших под мобилизацию жителей Тывы начали выдавать живых баранов. Передали семьям призванных из Сут-Хольского, Монгун-Тайгинского, Барун-Хемчикского, Улуг-Хемского, Чеди-Хольского, Эрзинского, Тес-Хемского и других регионов. Всего выдали 91 голову мелкого рогатого скота.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!