В ГД оценили идею создания сервиса для поиска госпитализированных

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб оценила идею создания сервиса для поиска госпитализированных. Об этом сообщает RT.

По ее словам, объединение ресурсов медучреждений позволит гражданам не связываться со всеми больницами при госпитализации родственника. Однако, как уточнила парламентарий, на сегодняшний день доступны дополнительные системы оповещения, в рамках которых по желанию пациента родственников уведомляют о его госпитализации.

При этом Бессараб допустила, что создание сервиса для поиска госпитализированных может привести к нарушению принципа врачебной тайны.

"Ведь каждый человек имеет право на приватность. На то, чтобы никто, кроме самого-самого близкого, его доверителя, не знал о том, что он болен. На мой взгляд, над этой инициативой стоит очень много потрудиться", – заключила член комитета ГД.

С инициативой создать онлайн-ресурс для поиска информации о госпитализациях выступил депутат Госдумы Василий Власов. Парламентарий отмечал, что родственники пожилого или тяжелобольного человека не всегда могут знать о том, что его госпитализировали, а, потеряв с ним связь, граждане тратят значительное время на обзвон медицинских учреждений.



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