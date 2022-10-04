Эксперт назвал самые энергозатратные бытовые приборы в квартире

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Холодильник, стиральная и сушильная машины, электрические варочная панель и духовка являются самыми энергозатратными приборами в квартире. Об этом сообщает РИА Недвижимость со ссылкой на эксперта по подбору бытовой техники Романа Четвертных.

Лидерами в расходах по электроэнергии являются машины для сушки белья. Некоторые модели могут потреблять по пять киловатт за цикл, поэтому ежедневная работа машины будет обходиться в 600 рублей в месяц. При самых долгих режимах работы стиральной машины с высокой температурой нагрева воды потребление может достигать 17–22 ватт в час. За месяц стирки в машинке с объемом барабана в 10 килограммов выйдет 250 рублей.

Четвертных пояснил, что чем чаще открывать двери холодильника, тем больше энергии он будет расходовать. После каждого открытия прибавляется 8% к расходу электроэнергии. Если каждый член семьи пару раз в день будет открывать холодильник, то ежедневный расход увеличится до трех киловатт. В результате затраты на холодильник составят 360 рублей.

Эксперт подчеркнул, что осенью и зимой расходы на электроэнергию увеличивает обогреватель. Эти приборы обходятся в 2,5 киловатта электроэнергии в час. В среднем индукционные варочные панели потребляют около 300–400 ватт за час, а электрические при работе всех четырех конфорок – около 3,5 киловатта.

При самом экономичном режиме в духовом шкафу (конвенция) потребление электричества составит около 650 ватт. На режимах с включенными верхними и нижними нагревателями расход составит 1,2–1,4 киловатта в час.

Ранее доцент кафедры интеллектуальных систем информационной безопасности РТУ МИРЭА Евгений Кашкин рассказал, что поддержка чистоты бытовых приборов, использование крышки при приготовлении пищи на электрической плите и нагревание воды с помощью электрического чайника позволит сэкономить электроэнергию в квартире, не прибегая при этом к лишним тратам. Эксперт также посоветовал очищать от накипи стиральную машину, чайник и кофеварку, системный блок компьютера – от пыли, а очистку пылесоса производить до полного наполнения контейнера или мешка.



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