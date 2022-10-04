Эксперт назвал самые энергозатратные бытовые приборы в квартире

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Холодильник, стиральная и сушильная машины, электрические варочная панель и духовка являются самыми энергозатратными приборами в квартире. Об этом сообщает РИА Недвижимость со ссылкой на эксперта по подбору бытовой техники Романа Четвертных.
Лидерами в расходах по электроэнергии являются машины для сушки белья. Некоторые модели могут потреблять по пять киловатт за цикл, поэтому ежедневная работа машины будет обходиться в 600 рублей в месяц. При самых долгих режимах работы стиральной машины с высокой температурой нагрева воды потребление может достигать 17–22 ватт в час. За месяц стирки в машинке с объемом барабана в 10 килограммов выйдет 250 рублей.
Четвертных пояснил, что чем чаще открывать двери холодильника, тем больше энергии он будет расходовать. После каждого открытия прибавляется 8% к расходу электроэнергии. Если каждый член семьи пару раз в день будет открывать холодильник, то ежедневный расход увеличится до трех киловатт. В результате затраты на холодильник составят 360 рублей.
Эксперт подчеркнул, что осенью и зимой расходы на электроэнергию увеличивает обогреватель. Эти приборы обходятся в 2,5 киловатта электроэнергии в час. В среднем индукционные варочные панели потребляют около 300–400 ватт за час, а электрические при работе всех четырех конфорок – около 3,5 киловатта.
При самом экономичном режиме в духовом шкафу (конвенция) потребление электричества составит около 650 ватт. На режимах с включенными верхними и нижними нагревателями расход составит 1,2–1,4 киловатта в час.
Ранее доцент кафедры интеллектуальных систем информационной безопасности РТУ МИРЭА Евгений Кашкин рассказал, что поддержка чистоты бытовых приборов, использование крышки при приготовлении пищи на электрической плите и нагревание воды с помощью электрического чайника позволит сэкономить электроэнергию в квартире, не прибегая при этом к лишним тратам. Эксперт также посоветовал очищать от накипи стиральную машину, чайник и кофеварку, системный блок компьютера – от пыли, а очистку пылесоса производить до полного наполнения контейнера или мешка.
Читайте также
Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: