Эксперт рассказал, как сэкономить электроэнергию в квартире без лишних трат

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

Поддержка чистоты бытовых приборов, использование крышки при приготовлении пищи на электрической плите и нагревание воды с помощью электрического чайника позволит сэкономить электроэнергию в квартире, не прибегая при этом к лишним тратам, сообщает Life.ru.

Доцент кафедры интеллектуальных систем информационной безопасности РТУ МИРЭА Евгений Кашкин также пояснил, как правильно эксплуатировать холодильник.

"Не загружайте его продуктами под завязку, не помещайте внутрь не полностью остывшую еду. Обязательно пользуйтесь контейнерами с крышками: водяной пар при конденсации выделяет энергию, а оседая на стенках, он превращается в лед. Система размораживания топит лед, для чего снова расходуется дополнительная электроэнергия", – рассказал Кашкин.

Эксперт также посоветовал очищать от накипи стиральную машину, чайник и кофеварку, системный блок компьютера – от пыли, а очистку пылесоса производить до полного наполнения контейнера или мешка.

По словам специалиста, необходимо также выключать из розетки различные электроприборы.

Ранее первый зампредседателя комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских заявил, что россияне могут сэкономить на оплате электроэнергии с помощью солнечных панелей, которые можно установить на крышах домов.

Он напомнил, что каждое домохозяйство имеет право поставить солнечные батареи на 15 киловатт и использовать их в своих целях. Гражданам также разрешено продавать избыток энергии в общую сеть.

