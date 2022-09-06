Эксперты назвали возможные проблемы при массовой установке газоанализаторов

Во всех газифицированных квартирах страны могут установить газоанализаторы. Стоимость и обслуживание приборов, которые реагируют на утечки, депутаты Госдумы предлагают включить в тарифы ЖКУ. Эксперты же убеждены, что массовой эта практика может и не стать из-за множества проблем. Подробнее – в материале Москвы 24.



Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Ради безопасности

Законопроект об установке газоанализаторов во всех газифицированных квартирах планируют внести в Госдуму в ближайшем будущем. При утечке это устройство автоматически отключает подачу топлива либо громко сигнализирует об опасности, сообщает газета "Известия". Если документ примут, эти приборы начнут появляться у жильцов в порядке очереди, уточнила изданию зампред комитета ГД по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева.

Стоимость газоанализаторов, их установку и обслуживание парламентарии предлагают включить в тарифы ЖКУ. По данным экспертов, одно такое устройство в зависимости от конфигурации стоит от 3,5 до 5,5 тысячи рублей. Так как, скорее всего, их будут приобретать оптом и оплачивать в рассрочку, цена оборудования на платежках практически никак не отразится, убеждена Разворотнева. Кроме того, ряд регионов уже выделяют бюджетные деньги на установку этих устройств.

Согласно законопроекту, устанавливать эти приборы, следить за ними и другим оборудованием будут компании, которые поставляют газ в квартиры. К примеру, в столице за это отвечает Мосгаз. "В остальных же регионах проверку газовых плит, колонок, котлов осуществляют по индивидуальным договорам с разными газовыми компаниями. Но это далеко не всегда поставщики голубого топлива, зачастую у таких организаций нет своей аварийно-диспетчерской службы, за разные квартиры в одном и том же доме может отвечать сразу несколько компаний", – подчеркнула Разворотнева.

По оценкам специалистов, на сегодняшний день в России есть примерно 600 тысяч газифицированных многоквартирных домов. Это около 27% от общего количества многоэтажек. В новых домах газ уже не проводят, а старые постепенно сносят, обратил внимание эксперт комитета "Деловой России" по коммунальной инфраструктуре и ЖКХ Павел Склянчук. Оставшиеся газифицированные квартиры благодаря умным приборам должны стать безопаснее: только за 2020 год в стране зафиксировано 11,6 тысячи происшествий из-за использования бытового газа.

Всем не установишь?

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Предложение о массовой установке газоанализаторов поддержала исполнительный директор Гильдии управляющих компаний в ЖКХ Вера Москвина. Число происшествий с бытовым газом в России достигло своего апогея, эту ситуацию нужно кардинально менять, сказала она Москве 24.





Вера Москвина исполнительный директор Гильдии управляющих компаний в ЖКХ Сказать, что это 100-процентная панацея, нельзя. Но уверенность в том, что 90% утечек газоанализатор обнаружит и люди на это отреагируют, есть. Это хорошая инициатива.

Чтобы газоанализаторов хватило на все квартиры, необходимо наладить их массовое производство в России. На заграничные поставки в современных условиях надеяться не приходится, обратила внимание Москвина.

В то же время остается непонятным, каким образом будут рассчитываться затраты на установку и обслуживание этих приборов. "Поэтому как именно изменится размер платежки, неизвестно. Все зависит от того, как все посчитают экономисты, в каком регионе это происходит, какие решения примут городские власти и управляющие компании", – отметила она.

Массовой установке газоанализаторов могут помешать собственники, которые просто не пустят специалистов в квартиру, добавила эксперт. "Первое, это те жильцы, кто квартиру сдает, а договор не зарегистрировал: испугаются, что это вскроется. Второе – жильцы, кто переехал и пока не собирается возвращаться. Третье – те, кто сам перевесил газовую технику или переставил газовую плиту и ни с кем это не согласовал. И, конечно, асоциальные жители", – перечислила Москвина.

В квартирах необходимо устанавливать только проверенные сертифицированные приборы, подчеркнула в беседе с Москвой 24 эксперт в сфере ЖКХ Татьяна Подберецкая. Кроме того, в газоанализаторах есть смысл, если они автоматически будут передавать информацию об утечке в диспетчерский центр. "Без этого, если система будет постоянно срабатывать непонятно от чего, люди ее просто отключат. И в случае беды никто ничего не услышит. Тогда это бесполезная трата денег", – сказала она.

Проблему собственников, которые не пускают в квартиру специалистов для установки и поверки газового оборудования, необходимо решать радикальными мерами, считает эксперт.





Татьяна Подберецкая эксперт в сфере ЖКХ На мой взгляд, за такие действия должна быть уголовная ответственность. Потому что это проблема и опасность для всего дома. Иначе этот вопрос так и останется нерешенным.

"Люди чаще всего гибнут из-за того, что их соседи либо сами переделывают газовое оборудование, либо у них оно уже износилось. А гибнет целый дом. Поэтому для жильцов, которые не пускают специалистов в квартиру, должна быть ответственность вплоть до уголовной", – сказала эксперт.

По мнению Подберецкой, газоанализаторы нужно устанавливать вне зависимости от того, есть у жильца долги по ЖКУ или нет. Если системы нет во всем доме, это не предотвратит беды, объяснила она. В ситуациях, когда жильцы по тем или иным причинам не могут оплатить газоанализаторы, государству необходимо субсидировать их покупку, заключила Подберецкая.



