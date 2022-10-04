Аналитик оценил индексацию зарплат бюджетников

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Кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев оценил индексацию зарплат бюджетников. Об этом сообщает радио КП.

"Я бы порадовался за бюджетников, потому что наконец-то обратили на них внимание и повышают им заработную плату, правда, всего на четыре процента, но тем не менее", – отметил эксперт.

По его словам, бюджетники – достаточно большая категория, куда в том числе входят педагоги, медики и госслужащие. При этом, по словам аналитика, они все нуждаются в хорошем жизненном обеспечении.

Однако, допустил Беляев, работодатели могут после повышения основной части заработной платы сократить премии.

"Это вопрос контроля и работы профсоюзов, которые следят за тем, чтобы работодатель соблюдал все регламенты, правила и законы по отношению к трудящимся", – уточнил экономист.

Он подчеркнул, что профсоюзы являются достаточно важным регулятором, так как работодатели никогда не смотрят в сторону повышения зарплат. Однако, если властями предпринимаются определенные шаги, работодатель находит "какие-то лазейки".

Ранее сообщалось, что зарплаты бюджетникам увеличат с 1 октября. Распоряжение об этом подписал глава правительства РФ Михаил Мишустин.

Также предложила повысить зарплаты учителям и врачам в России спикер Совфеда Валентина Матвиенко. Она назвала данный вопрос наболевшим и призвала менять ситуацию, не только увеличив финансовую поддержку регионам, но и скорректировав подходы к определению размеров заработной платы данных профессий.



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