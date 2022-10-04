Эксперт назвал самый выгодный для отпуска месяц в 2023 году

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В 2023 году выгоднее всего будет взять отпуск в августе. Об этом Москве 24 рассказал руководитель по развитию платформы "Авито Работа" Дмитрий Пучков.
"Количество дней в месяце не влияет на размер отпускных, но от этого напрямую зависит зарплата: сколько дней сотрудник отработал, столько денег и получил. Поэтому тем, кто хочет увеличить свой месячный доход, лучше уходить в отпуск в том месяце, где больше всего рабочих дней и, соответственно, будет выше заработок до или после отдыха", – объяснил эксперт.
Согласно производственному календарю на 2023 год, в августе будет 23 рабочих дня, и он станет самым длинным по продолжительности рабочего времени месяцем, отметил Пучков.
Специалист добавил, что в марте и октябре будет по 22 рабочих дня, а меньше всего их выпадает в феврале и январе – 18 и 17 соответственно.
"Сэкономить несколько дней для следующего отдыха удастся, если оформить отпуск с понедельника по пятницу. Отпускные в этом случае начислят всего за пять дней, но отдохнуть можно целых девять, и еще как минимум два дня останутся на будущее", – подчеркнул Пучков.
Ранее член Ассоциации юристов России Марина Астаева рассказала об ошибках, которые случаются при начислении отпускных. В частности, она напомнила, что оплата должна быть произведена не позднее чем за три дня до того, как сотрудник уйдет в отпуск.
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