Синоптик рассказал, когда в Центральной России наступит тепло

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

С середины недели в Центральной России наступит бабье лето с температурой до +12 градусов. Об этом в эфире радиостанции "Комсомольская правда" рассказал ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"Наступившая неделя в средней полосе России ознаменуется господством антициклонов скандинавского происхождения, который будет высушиваться и обеспечивать жителей регионов преимущественно солнечной и сухой погодой при температурном фоне, соответствующем климатической норме начала октября", – пояснил специалист.

По словам синоптика, в Центральной России в ночное время температура опустится до 0 градусов, а также вероятны заморозки. До +7...+12 градусов воздух прогреется днем в среду, четверг и пятницу. Такая погода продлится как минимум неделю, добавил Тишковец. По его словам, температура начнет снижаться во второй декаде месяца, а также увеличится число осадков.

Ранее сообщалось, что октябрь в Москве будет "марсианским". В первой половине месяца дефицит осадков может достичь 60%. Согласно прогнозам, температура будет выше нормы на 0,5–1 градус.