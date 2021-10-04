Дополнительные ограничения на массовые мероприятия в РФ не вводились – Роспотребнадзор

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В России не вводились дополнительные ограничения на проведение массовых мероприятий. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.

В ведомстве пояснили, что решения о введении соответствующих ограничений регионы принимают самостоятельно.

"В настоящее время решение о возможности проведения массовых мероприятий принимаются главами регионов при достижении определенных показателей, характеризующих эпидемиологическую ситуацию", – отметили в пресс-службе, добавив, что в этом контексте каких-либо дополнительных мер на федеральном уровне не принималось.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в связи с эпидемиологической ситуацией по всей России отменили массовые мероприятия. Она объяснила, что в 83 субъектах они полностью под запретом, тогда как в двух регионах разрешено проведение мероприятий с численностью участников 1–3 тысячи человек.

За последние сутки в России подтвердили 25 781 новый случай коронавируса. Большинство из них приходятся на Москву – 4 410, Санкт-Петербург – 2 198, Московскую область – 1 733. Наименьшие темпы прироста отмечаются на Алтае, в Магаданской и Сахалинской областях, Республике Бурятия.

