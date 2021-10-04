Эксперт рассказал, как сократить количество нежелательных звонков

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Существует два способа сократить нежелательные телефонные звонки с рекламой. Об этом в интервью радио Sputnik рассказал эксперт в области информационной безопасности Георгий Мазохин.

Пытаясь избежать рекламных атак, многие россияне перестали отвечать на звонки с незнакомых номеров. Такой метод является выходом из ситуации, однако не поможет остановить поток навязчивых предложений, выразил мнение эксперт.

По его словам, эффективными для решения подобной проблемы могут оказаться два способа. Самый надежный – указать человеку на другом конце провода, что его действия нарушают закон о персональных данных.

"Единственный гарантированный способ, чтобы товарищи, которые звонят вам, перестали одолевать вас, – это сказать им, что вы не давали согласие на обработку персональных данных. По моему опыту после этого сразу кладется трубка, даже без "до свидания", "спасибо" и так далее. Это работает", – пояснил эксперт.

Еще одним вариантом решения проблемы может стать пассивно-агрессивная тактика. Однако такой способ, по словам Мазохина, подходит людям, имеющим некоторый запас терпения и времени.

"Когда вам звонят такие товарищи, им надо сообщить, что вы хотите выслушать все, что они хотят сказать. С этого момента вы можете уже не слушать, а просто положить телефон рядом, пусть говорят. Таким образом вы убиваете двух зайцев: вы портите статистику тем, кто заказывает такие звонки, а также вы расходуете время тех, кто звонит, чтобы они не позвонили другим людям", – убежден эксперт.

Ранее заслуженный юрист России Иван Соловьев рассказал, что телефонные мошенники научились подделывать номера и голоса родственников жертв, убеждая их перевести деньги на счет под видом попавшего в беду близкого человека. По его словам, жертвы данной уловки начинают испытывать сильное волнение и отдают свои сбережения злоумышленникам.

