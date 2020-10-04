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Общество

02:49

Русский католический священник впервые будет рукоположен в епископы в Москве

общество религия

Фото: dpa/picture-alliance/TASS/Ronny Hartmann

Первый в истории русский священник, назначенный папой Римским епископом в России, отец Николай Дубинин, будет рукоположен в епископы. Об этом пишет РИА Новости.

"Священник Николай Дубинин <...> будет хиротонисан в кафедральном соборе Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии", – рассказали в римско-католической архиепархии Божией Матери в Москве.

Сообщается, что хиротонию совершат три епископа: архиепископ Павел Пецци, митрополит Минско-Могилевский Тадеуш Кондрусевич и ординарий епархии святого Климента в Саратове епископ Клеменс Пиккель.

Торжественная церемония в соборе начнется в воскресенье в 12:00.

Ранее Папа Римский Франциск I впервые назначил епископом Римско-католической церкви россиянина. Сообщалось, что Николаю Дубинину была уделена титулярная епархия в Акве Бизаценской.

Епископом католической церкви впервые назначили россиянина

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