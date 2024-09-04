Директор МДОО Лисовенко обсудил с волонтерами масштабирование производства масксетей

Фото: Софья Быкова

Директор Московского дома общественных организаций Алексей Лисовенко встретился с волонтерами Ярославского района и обсудил с председателем общественных советников управы Натальей Львовой вопрос о необходимости увеличения пунктов по плетению маскировочных сетей.

Львова проинформировала Лисовенко, что на днях волонтеры Ярославского района записали в свой актив знаковую цифру: за полтора года работы сплели 3 500 квадратных метров масксетей. Сети отправляются не только бойцам в зону СВО, но и защитникам приграничных территорий Белгородской и Курской областей. Десятки добровольцев ежедневно работают в пункте по адресу Ярославское шоссе, дом 118, корпус 3.

Кроме масксетей, волонтеры отливают блиндажные свечи, делают окопные перископы, маскировочные нашлемники, собирают медикаменты и вкусняшки, закупают носки, термобелье и другие бытовые вещи, необходимые на фронте. На днях волонтеры планируют отправить своим адресатам очередную партию гуманитарного груза.

"Мы периодически проводим мастер-классы по обучению желающих присоединиться к нашей волонтерской команде. Радует, что людей становится все больше, ведь количество заявок на маскировочные сети и другую гуманитарную помощь растет с каждым днем. Поэтому актуальным является вопрос открытия новых волонтерских пунктов в Ярославском районе", – сказала Наталья Львова.

Лисовенко инициативу поддерживает. Он отметил, что недавно вернулся из зоны СВО и не понаслышке знает, насколько бойцам важна народная помощь. Маскировочные сети ручного плетения ценятся за лентой в буквальном смысле на вес золота, так как они безопаснее промышленной продукции.

"Заводское" плетение легко может распознать вражеский дрон-разведчик по повторяющимся узорам. Поэтому сеть, сплетенная вручную, – самая лучшая для бойцов. Относительно дополнительных помещений для работы волонтеров: они, безусловно, нужны. Уверен, что этот вопрос нам удастся решить с руководством районной управы", – резюмировал директор Московского дома общественных организаций.

Ранее Герой РФ Аркадий Корольков призвал москвичей активно поддерживать участников СВО. По его словам, для военных всегда актуальны коптеры, различная техника, средства передвижения, предметы гигиены, одежда и сладкое. Гумпомощь военнослужащим и жителям новых регионов доставляют регулярно, гуманитарные конвои отправляются с периодичностью раз в 2–3 недели, уточнил Корольков. Сбор гуманитарной помощи в Москве осуществляют волонтерские центры и благотворительные организации.