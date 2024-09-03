Депутат МГД Стебенкова приняла участие в сборе гумпомощи для жителей Курской области

Фото: Валерий Порубов

Депутат Мосгордумы Людмила Стебенкова приняла участие в сборе гуманитарной помощи жителям Курской области, пострадавшей от нападения боевиков ВСУ. Сбор организовало женское движение партии "Единая Россия" в Юго-Восточном административном округе столицы.

"Невозможно оставаться равнодушным, когда твои соотечественники находятся в трудной жизненной ситуации. Я не могла не принять участие в сборе гуманитарной помощи жителям и бойцам российского приграничья. Надеюсь, наш посильный вклад доставят в кратчайшие сроки", – подчеркнула Стебенкова.

Активное участие в сборе принимали жители районов Печатники, Текстильщики и Южнопортового. Бизнесмены закупали лекарства для бойцов, которых отправили в российское приграничье, и для перебравшихся в пункты временного размещения мирных жителей.

Для соотечественников собирали необходимые товары и оборудование для организации быта. Горожане несли теплые вещи, постельное белье, одеяла, подушки, средства гигиены, коляски и игрушки для детей. По словам Стебенковой, гуманитарный груз уже доставили в Курск.

Ранее глава волонтерского центра "Доброе место. ЮЗАО" Екатерина Раззакова приняла участие в открытии фотовыставки, посвященной бойцам, командирам СВО, волонтерам и жителям новых регионов России. Авторы фотографий – волонтеры из команды "ЮЗАО Помогает", которая уже два года доставляет грузы с гуманитарной помощью и в зону СВО, и в города Новороссии, помогая налаживать мирный быт.

