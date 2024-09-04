Добровольцы-спасатели и Московская Федерация профсоюзов договорились о сотрудничестве

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Представители Московского городского отделения Всероссийского студенческого корпуса спасателей и Московской Федерации профсоюзов обсудили сотрудничество в рамках реализации гуманитарных проектов, направленных на помощь жителям воссоединенных регионов России. Об итогах встречи рассказал руководитель Московского городского отделения Всероссийского студенческого корпуса спасателей Максим Джетыгенов.

"В деятельности обеих организаций гуманитарные проекты занимают особое место. На встрече мы обозначили конкретные направления сотрудничества, включая совместную организацию акций, распространение информации о нашей работе, а также поддержку и реализацию конкретных инициатив", – поделился Джетыгенов.

Встречу открыла уполномоченный МФП по ЦАО города Москвы, председатель окружного совета МФП ЦАО Ольга Сачкова. Также на собрании присутствовали председатели членских организаций МФП на базе РЖД, производственных и коммунальных предприятий.

В рамках встречи руководитель Джетыгенов рассказал об одном из ключевых проектов в новых российских регионах, который реализуется при непосредственном участии добровольцев-спасателей – "Москва – ВСКС – Донбасс". Проект получил поддержку Фонда Президентских грантов. Студенты-спасатели Донецкого и Луганского региональных отделений ВСКС оказывают помощь в проведении аварийно-восстановительных работ в своих регионах. Студенты Московского городского отделения также помогали жителям территорий, на которых сейчас проводится специальная военная операция: они участвовали в восстановлении жилья. Поддержку получили маломобильные граждане, жители с ограничениями по здоровью, многодетные семьи, семьи военнослужащих. Всего в проекте приняли участие 25 участников Московского отделения ВСКС. За время работы проекта уже отработано 56 подобных заявок.

ВСКС и Московская Федерация профсоюзов договорились объединить усилия в вопросах реализации гуманитарных проектов, а также информационного освещения проводимых мероприятий. Участники встречи подчеркнули важность привлечения к гуманитарной деятельности широкого круга москвичей и отметили, что подобная работа полезна и для тех, кто нуждается в помощи, и для тех, кто ее оказывает.

Между тем в сборе гумпомощи для жителей Курской области приняла участие и депутат Мосгордумы Людмила Стебенкова. Сбор организовало женское движение партии "Единая Россия" в Юго-Восточном административном округе столицы.

Активное участие в мероприятии также принимали жители районов Печатники, Текстильщики и Южнопортового. Например, бизнесмены закупали лекарства для бойцов, которых отправили в российское приграничье, и для перебравшихся в пункты временного размещения мирных жителей.