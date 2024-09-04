Депутат МГД Стебенкова помогла совету ветеранов найти новый дом в Текстильщиках

Фото: Валерий Порубов

Торжественное новоселье совета ветеранов состоялось в Текстильщиках, рассказала депутат Мосгордумы Людмила Стебенкова.

В мае члены совета ветеранов района обратились к ней и рассказали, что нуждаются в новом помещении. Дело в том, что здание, в котором располагался офис совета ветеранов, вошло в программу реновации, и скоро должны начаться работы по демонтажу. Стебенкова помогла ветеранам найти новое помещение. Теперь участники Совета будут собираться в четвертом корпусе дома № 7 по улице 7-й Текстильщиков.

"Новое помещение по сравнению с предыдущим больше по площади, сухое, светлое. Имеется пара больших залов, где можно проводить разнообразные мероприятия, в том числе праздничные", – заметила депутат.

Торжественное новоселье участников совета состоялось 29 августа. Как отметила Стебенкова, гости собрали праздничный стол с чаем и пирогами. Украсил мероприятие яркий фейерверк.

"Актив совета ветеранов обещался использовать новое помещение максимально продуктивно", – заключила Стебенкова.

Ранее народный музей "Патриот" открылся в Нагорном районе в стенах Клуба ветеранов и патриотического воспитания. Идея создания небольшого музея родилась недавно, когда один из посетителей подарил клубу свой боевой трофей. Затем был объявлен сбор экспонатов.

Здесь также представлены элементы формы вражеских войск, образцы отстрелянного боекомплекта и другие предметы, представляющие интерес для посетителей.