Прокуратура ЛНР попросила суд признать геноцидом действия нацистов в годы ВОВ

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Прокуратура ЛНР передала в суд заявление о признании факта геноцида народов СССР во время Великой Отечественной войны. Об этом рассказали в пресс-службе Генеральной прокуратуры РФ.

Это заявление, по информации пресс-службы, приурочено к 80-й годовщине освобождения Ворошиловградской области (территория нынешней ЛНР) от немецко-фашистских захватчиков.

"Прокурор республики направил в суд заявление о признании военными преступлениями и преступлениями против человечности, совершенных нацистами, их союзниками и пособниками в годы Великой Отечественной войны на Луганщине в период оккупации ее городов и районов в 1942–1943 годах", – отметили в ведомстве.

До этого Смоленский областной суд признал геноцидом преступления немецких нацистов в Смоленской области в годы Великой Отечественной войны. Речь шла о действиях захватчиков, совершенных ими в период оккупации Смоленщины с июля 1941 года по сентябрь 1943 года.

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