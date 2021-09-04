В Москве выявлено 1 549 новых случаев COVID-19

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Москве выявлено 1 549 новых случаев коронавируса, сообщает Оперштаб столицы. Скончались 55 пациентов.

За сутки в городе госпитализировали 447 человек. На ИВЛ находятся 277 человек.

В городе выздоровели еще 1 356 пациентов после прохождения лечения от коронавируса. Всего число людей, переборовших инфекцию, увеличилось до 1 453 242.

За последние сутки в России подтвердили 18 780 новых случаев коронавируса в 85 регионах. В том числе было выявлено активно 1 402 (7,5%) эпизодов заболеваемости без клинических проявлений.

В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 6 993 954 случая (+0,27%) коронавирусной инфекции в 85 регионах. Наименьшие темпы прироста зафиксированы в Москве – 0,1%.

За последние сутки в РФ подтверждено 796 смертей от последствий коронавирусной инфекции. За весь период по России умерло 186 407 человек. Также за последние 24 часа были выписаны по выздоровлении 18 737 пациентов. Всего в стране коронавирусом переболели 6 255 475 человек.