Жители Королева и Реутова смогут посетить интерактивные зоны в День города

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Отметить Дни городов по другим правилам жителям Подмосковья предлагает Tele2. Альтернативный оператор мобильной связи уже не первый раз становится партнером праздничных мероприятий в Московской области.

В этот раз оператор организует интерактивные зоны для жителей Королева 5 сентября и Реутова с 12 на 13 сентября.

В фотозоне Tele2 можно будет снять музыкальный клип и сразу опубликовать его в Сети, а также попробовать один из напитков инновационной кофейни, официантом в которой будет робот. В детской зоне смогут развлекаться маленькие жители.

Отмечается, что активности Tele2 опробовали на главной площади Ступина 30 августа. Тогда за 24 часа абоненты оператора только в этой локации скачали и отправили 384,5 Гб трафика. Всего за день клиенты использовали 7,5 Тб трафика. Это на 82 процента выше показателя 2019 года.

Кроме этого, зона покрытия LTE в Подмосковье была увеличена более чем в 100 населенных пунктах. Теперь участники праздника смогут активней пользоваться интернетом.

Участникам гуляний в Королеве и Реутове Tele2 подарит 50-процентную скидку при подключении к тарифу "Мой онлайн+". Также будет возможность подключиться к Сети в специальной зоне оператора.

Уточняется, что в магазинах Tele2 и в интерактивных зонах компании соблюдаются все меры по профилактике COVID-19. Продавцы имеют маски и антисептические средства, в салонах соблюдению социальной дистанции способствуют разграничительные линии на полу.

Коммерческий директор макрорегиона "Москва" Tele2 Антон Жуковский отметил, что компании важен комфорт абонентов в любой точке Подмосковья.

"При этом для нас недостаточно просто предложить клиенту очередной операторский сервис или создать лучший на рынке тарифный план. Параллельно мы стремимся предоставить дополнительный бонус, который поможет разнообразить досуг абонентов и поддержать их активный и динамичный стиль жизни. Наблюдая востребованность жителями региона новых технологичных развлечений, мы стремимся адаптировать их под главные городские мероприятия", – поделился Жуковский.

Ранее мобильный оператор Tele2 проанализировал потребление трафика в семи сталинских высотках в преддверии Дня города. В частности, рекордные показатели роста зафиксировали в гостинице "Украина", где трафик вырос на 71% за период с января по июль 2020 года.

