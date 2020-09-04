Эксперт развеял расхожий миф о плавленом сыре

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Специалист молочного рынка Андрей Даниленко рассказал, что при производстве плавленого сыра специалисты используют качественный продукт для плавки. Тем самым эксперт опроверг популярный миф о том, что плавленый сыр делают из отходов от производства обычного сыра.
"Часто говорят, что плавленый сыр делают из отходов от производства обычного сыра или что в его составе используется брак и нестандарт. На самом деле производители плавленых сыров используют качественные сыры для плавки. Это может быть вполне качественный продукт. Но, к сожалению, есть и недобросовестные участники рынка, которые могут обманывать потребителя, но это выявляется на экспертизе", – отметил Даниленко в интервью радио Sputnik.
По его словам, некачественный плавленый сыр в магазинах встречается крайне редко, однако, по его словам, в магазинах можно встретить продукт по внешним показателям схожий с сыром, но без молока в составе.
"Если используется в названии слово "сыр", то это должен быть 100% молочный продукт. Если его называют "сырным продуктом", то там могут быть использованы растительные жиры. Как правило, это заменитель молочного жира, в состав которого может входить пальмовое, соевое, кокосовое или подсолнечное масло", – пояснил специалист.
Ранее диетолог Елена Соломатина рассказала, кому нельзя есть плавленый сыр. По ее словам, не рекомендуется употреблять данный продукт людям, которые страдают ожирением или атеросклерозом. Также ограничить преим такого сыра в пищу она посоветовала людям с плохим обменом веществ.
Как выбрать качественный плавленый сыр
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