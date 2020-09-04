Диетолог посоветовала не употреблять чай более четырех раз в день

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Диетолог Елена Соломатина посоветовала россиянам не употреблять крепкий чай более четырех раз в день. Об этом сообщает радиостанция "Говорит Москва".

Специалист объяснила, что в основном это касается людей с повышенной нервной возбудимостью, повышенным давлением и при ряде психических заболеваний. Она напомнила, что в чае содержится кофеин, в особенности в зеленом. При этом врач не стала отрицать, что чай богат витаминами, антиоксидантами и другими полезными веществами.

"Чай – напиток весьма полезный, и практически нет ограничений. Но людям с повышенной нервной возбудимостью много чая пить не стоит, особенно крепко заваренного. Рекомендуют пить чай при отравлениях из-за того, что он связывает токсины. Желательно пить не более четырех чашек чая в день, как и кофе, но это зависит от степени заварки, качества чая и человека, как он это переносит", – рассказала специалист.

Также диетолог рассказала, что альтернативными напитками чая являются травяные, которые обладают тонизирующими, расслабляющими, антисептическими и другими свойствами. Соломатина рекомендовала употреблять ромашковый чай, а также напитки из шиповника, женьшеня, облепихи и имбиря.

Ранее нейропсихолог Ирина Хвингия рассказала, что взбодриться утром можно не только с помощью кофе или чая, но и благодаря кофейным зернам в шоколаде. По ее словам, они дают такой же бодрящий эффект, что и кофе, но не вызывают перенапряжений мозга, что происходит при употреблении большой дозы кофеина.

Хвингия напомнила, что кофе и кофеин негативно влияют на сердечно-сосудистую систему, а шоколад, напротив, снижает уровень холестерина и полезен для сердца. Таким образом, кофе и шоколад взаимодополняют и снижают вредное воздействие друг друга.

