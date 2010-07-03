Ролик о помощи бездомным вызвал критику пользователей Сети

Ролик о помощи бездомным вызвал массу обсуждений в Сети

Пользователи Сети обсуждают вирусный ролик на тему помощи бездомным, снятый в Татарстане, передает телеканал Москва 24.

На кадрах две гламурные близняшки кормят бездомного роллами с имбирем. Ролик собрал массу критических комментариев – многих возмутил такой странный подход. Другие же подчеркивали, что лучше помогать бездомным так, чем никак.

После выхода ролика, жители столицы Татарстана нашли героя видео и накормили его.