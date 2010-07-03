В Челябинске показали на видео, как надо общаться с полицией

15:09
15:09
Поделиться в социальных сетях:
Фото: соцсети
В ГУ МВД по Челябинской области выложили в соцсети видео о том, как нужно правильно общаться с представителями власти.
Действие в профилактическом ролике происходит на улице. Двое мужчин сидят на спинке скамейки, затем один из них пинает мусорную урну. К ним подходят двое полицейских, молодой человек оскорбляет одного из них. Второй пытается ударить полицейского.
На следующих же кадрах показано, как они должны были себя вести с правоохранителями. Молодые люди вместо спинки скамейки садятся на сиденье как положено.
Начальник отделения правового отдела ГУМВД по региону Алена Курлович объяснила, что статья 318 УК РФ устанавливает уголовную ответственность за насилие в отношении представителя власти. Преступнику может грозить лишение свободы на срок до 10 лет.
Как объяснили РИА Новости, размещение видеоролика – стандартная, плановая процедура. Они необходимы для наглядности и более легкого восприятия.
В июле полиция Тобольска оригинально пригласила молодых людей на службу в органы внутренних дел, сделав видео в формате трейлера кино про супергероев. Ими стали сотрудники МВД. Авторы ролика "беззаконию и хаосу" противопоставляют патрульных, участковых, следователей, оперативников и инспекторов ДПС, называя их "народными героями".
Поделиться в социальных сетях:
Выборы в Мосгордуму 2019 / ДОКУМЕНТЫ Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: