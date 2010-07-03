В Челябинске показали на видео, как надо общаться с полицией

Фото: соцсети

В ГУ МВД по Челябинской области выложили в соцсети видео о том, как нужно правильно общаться с представителями власти.

Действие в профилактическом ролике происходит на улице. Двое мужчин сидят на спинке скамейки, затем один из них пинает мусорную урну. К ним подходят двое полицейских, молодой человек оскорбляет одного из них. Второй пытается ударить полицейского.

На следующих же кадрах показано, как они должны были себя вести с правоохранителями. Молодые люди вместо спинки скамейки садятся на сиденье как положено.

Начальник отделения правового отдела ГУМВД по региону Алена Курлович объяснила, что статья 318 УК РФ устанавливает уголовную ответственность за насилие в отношении представителя власти. Преступнику может грозить лишение свободы на срок до 10 лет.

Как объяснили РИА Новости, размещение видеоролика – стандартная, плановая процедура. Они необходимы для наглядности и более легкого восприятия.

В июле полиция Тобольска оригинально пригласила молодых людей на службу в органы внутренних дел, сделав видео в формате трейлера кино про супергероев. Ими стали сотрудники МВД. Авторы ролика "беззаконию и хаосу" противопоставляют патрульных, участковых, следователей, оперативников и инспекторов ДПС, называя их "народными героями".