МЧС предупредило о ливне и грозе в Москве до конца дня 4 августа

Фото: Агентство "Москва"/Василий Кузьмиченок

Жителей и гостей столицы предупредили о ливне, грозе и ветре с порывами до 15 метров в секунду, которые будут наблюдаться до 21.00 4 августа. Об этом сказано на сайте ГУ МЧС России по Москве.

Аналогичное предупреждение разместили и на сайте подмосковного главка МЧС РФ. В связи с этим автомобилистов призвали снизить скорость на дорогах, держать дистанцию от впереди следующих машин, избегать резких маневров и не оставлять машины рядом с деревьями.

Пешеходам же спасатели посоветовали обходить стороной рекламные и шаткие конструкции, а также не прятаться во время неблагоприятных погодных условий под деревьями.

Руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов ранее рассказал, что москвичам не стоит ждать возвращения 30-градусной жары в августе. По словам эксперта, август будет в меру теплым, температура воздуха будет близка к норме для этого времени года.

