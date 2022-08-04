Россиян предупредили о мошенниках, предлагающих разблокировать иностранные акции

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С конца июля на платформу "Мошеловка" стали поступать сигналы о звонках и сообщениях частным инвесторам с предложением выкупа или разморозки заблокированных ценных бумаг, рассказала директор фонда "За права заемщиков" Евгения Лазарева. Об этом сообщает газета "Известия".
Эксперт убеждена, что подобные предложения исходят от мошенников, подстроившихся под информационную повестку. По ее словам, инвесторы, которые откликнутся на такую услугу, должны будут предоставить злоумышленникам доступ к брокерскому счету, что чревато серьезными финансовыми потерями.
"Затем с высокой долей вероятности от инвестора потребуют комиссию за услуги по разблокировке и, вероятно, уплату каких-то "дополнительных налогов". Этот элемент часто встречается в легендах, связанных с инвестированием. Также существует риск, что злоумышленники вынудят взять заемные средства "для сохранения контроля над портфелем замороженных ценных бумаг", – предупредила Лазарева.
В свою очередь, создатель телеграм-чата "Разборки с брокерами" Дарья Прохоренко рассказала изданию, что участникам профильных групп в мессенджере поступали звонки с предложением выкупа замороженных ценных бумаг или заблокированных активов.
Ранее эксперт Центра финансовой грамотности НИФИ Минфина РФ Ольга Дайнеко рассказала, что мошенники стали чаще использовать для создания баз потенциальных жертв социологические опросы и различные исследования.
Популярные мессенджеры WhatsApp, Viber, Telegram наиболее интересны мошенникам
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