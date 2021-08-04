Столетний военный Кит Мартин назвал гольф и пирожки секретами своего долголетия

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Бывший военный из Британии Кит Мартин, которому недавно исполнилось 100 лет, поделился секретом долголетия. Об этом сообщает "Мир 24".

По его словам, дожить до своего столетнего юбилея ему помогли пироги с заварным кремом и любовь к гольфу.

На данный момент у мужчины двое детей, двое внуков и трое правнуков. Одна из дочерей британца рассказала, что мужчина является заядлым игроком в гольф.

Она также отметила, что в преклонном возрасте ее отец пристрастился к пирогам и пудингам.

Ранее британский ветеран Второй мировой войны Том Мур, который собрал 45 миллионов долларов на помощь врачам в борьбе с коронавирусом, умер на 101-м году жизни.

Мур стал известен в 2020 году, когда в начале пандемии за две недели до своего сотого дня рождения организовал сбор средств для Национальной службы здравоохранения Великобритании на борьбу с коронавирусом.