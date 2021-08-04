Столетний военный Кит Мартин назвал гольф и пирожки секретами своего долголетия

09:20
Фото: Москва 24/Никита Симонов
Бывший военный из Британии Кит Мартин, которому недавно исполнилось 100 лет, поделился секретом долголетия. Об этом сообщает "Мир 24".
По его словам, дожить до своего столетнего юбилея ему помогли пироги с заварным кремом и любовь к гольфу.
На данный момент у мужчины двое детей, двое внуков и трое правнуков. Одна из дочерей британца рассказала, что мужчина является заядлым игроком в гольф.
Она также отметила, что в преклонном возрасте ее отец пристрастился к пирогам и пудингам.
Ранее британский ветеран Второй мировой войны Том Мур, который собрал 45 миллионов долларов на помощь врачам в борьбе с коронавирусом, умер на 101-м году жизни.
Мур стал известен в 2020 году, когда в начале пандемии за две недели до своего сотого дня рождения организовал сбор средств для Национальной службы здравоохранения Великобритании на борьбу с коронавирусом.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: