Москвичам рассказали о погоде в понедельник

Фото: Москва 24
В понедельник, 5 июля, в Москве ожидается переменная облачность, воздух прогреется до 27 градусов Цельсия. Об этом сообщает Гидрометцентр России.
По данным синоптиков, ранним утром температура в столице составит около 15 градусов тепла, а в течение дня она поднимется до плюс 25–27.
Осадков в течение всего дня не предвидится, скорость ветра не будет превышать 10 метров в секунду. Атмосферное давление прогнозируется ниже нормы – 750 миллиметров ртутного столба.
Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец предупредил жителей и гостей столицы о 30-градусной жаре на предстоящей неделе. По словам синоптика, в начале недели ожидается стандартная дневная температура плюс 22–27 градусов, однако уже к середине потеплеет до 30 градусов, а к концу недели ртутные столбики поднимутся до отметки в плюс 28-33 градусов.
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