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Общество

04 июля, 21:56

Более 6,8 тыс российских военных вылечились от коронавируса

общество

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

6 844 военных РФ вылечились от коронавируса. Данные опубликованы на официальном сайте Минобороны РФ.

За последние сутки выздоровели 102 человека. Что касается гражданского персонала, то за все время излечились 785 представителей данной категории.

В ведомстве сообщили, что среди военных по-прежнему болеют коронавирусом 1 273 человека. 235 военных, заразившихся COVID-19, выявлены среди слушателей вузов и курсантов.

Всего в медицинских центрах Минобороны РФ от коронавируса лечатся 714 человек. Сообщается, что с начала их функционирования была оказана помощь 1512 пациентам. Среди них 269 человек были гражданскими жителями.

За последние сутки в России зарегистрировали 6 632 новых случая коронавирусной инфекции. Таким образом, общая численность заболевших COVID-19 на территории РФ составила 674 515 человек. 446 879 пациентов излечились от коронавируса, 10 027 скончались в результате заболевания.

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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