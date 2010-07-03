СК проверит нарушение жилищных прав матери-одиночки в Подмосковье

Фото: Москва 24/Анастасия Корнишкина

В подмосковном Лыткарино организовали проверку по факту нарушения жилищных прав матери-одиночки и трех ее малолетних детей, один из которых – инвалид.

Как сообщает пресс-служба Следственного комитета (СК) по Московской области, женщина с детьми проживают в коммунальной квартире по соседству с неблагополучными соседями.

Старшему ребенку семь лет, младшему – месяц. В СК отметили, что женщина неоднократно пыталась получить одобрение на ипотечное кредитование, однако получала отказ.

Также она пыталась решить жилищный вопрос в администрации города как малоимущая. Отмечается, что СК инициировал вопрос о предоставлении семье жилого помещения.

В рамках проверки будет установлено, нарушаются ли права малолетних. Также будет дана правовая оценка действиям лиц, в компетенцию которых входят указанные вопросы.

Зампредседателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина ранее призвала власти создать специальные рабочие места для матерей-одиночек.