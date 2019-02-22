Пушкина призвала поддержать матерей-одиночек

Власти России в качестве одной из мер социальной поддержки матерей-одиночек должны создать специальные рабочие места для них, ликвидировать гендерное неравенство и избегать унизительных высказываний в адрес женщин. Об этом в беседе с Агентством "Москва" заявила зампредседателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина.
По мнению депутата, это обеспечит экономическую независимость матерей-одиночек и позволит им "взваливать груз ответственности" за себя и ребенка, не оглядываясь на семейное положение.
Пушкина напомнила, что на проблемы матерей-одиночек обратил внимание президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию. В частности, он предложил создавать больше ясельных мест в детсадах, что является "одним из способов поддержки самостоятельности женщин".
Ранее Пушкина выступила с резкой критикой в адрес губернатора Калужской области Анатолия Артамонова. Глава региона заявил, что "здравомыслящие женщины стараются рожать первого ребенка в любых условиях и без помыкания властей".
Депутат охарактеризовала чиновников, позволяющих себе подобные высказывания, как "недалеких мужчанов". Пушкина также призвала поддержать женское предпринимательство и обеспечить выгодные экономические условия для женщин, что сделает их независимыми.
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