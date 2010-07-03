МЧС продлило экстренное предупреждение в столице до 5 июля

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В столице до пятницы, 5 июля, сохранится сильный ветер с порывами до 18 метров в секунду, экстренное предупреждение продлено, говорится в сообщении на сайте ГУМЧС России по Москве.

"По прогнозам синоптиков Росгидромета, до конца суток 4 июля в Москве сохранится сильный ветер порывами 13–18 метров в секунду", – говорится в сообщении.

Горожанам посоветовали обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, оставлять автомобили вдали от деревьев. Отмечается, что накануне из-за опасной погоды к врачам обратились четыре человека, в том числе ребенок.

Главный специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал, что в предстоящие выходные в столице ожидается не только ветреная, но и дождливая погода. Температура воздуха продолжит понижаться.