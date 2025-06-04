Врач Соломатина назвала опасные свойства сыров с плесенью

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Неправильное хранение сыров с плесенью грозит повышенным грибковым ростом в организме и листериозом. Об этом Москве 24 рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.

Она напомнила, что при неправильном хранении плесень может появиться на любом сыре. Однако она отличается от благородной, которую выращивают искусственно. В обычной плесени размножаются споры, которые бьют по печени и приводят к отравлению, отметила Соломатина.





Елена Соломатина врач-диетолог Сыры с благородной плесенью не вредят организму. Однако при повышенном грибковом росте в организме (например, кандиде) такие продукты лучше не употреблять. В противном случае грибки в сыре вступят во взаимодействие с патогенными бактериями, и течение заболевания может усугубиться.

Также врач предупредила, что сыры с благородной плесенью – скоропортящийся продукт. Если срок годности истек, существует риск попадания туда бактерий, например листерий.

"В таком случае патогены начинают активно развиваться, что может привести к листериозу (инфекционное заболевание, сопровождаемое поражением в том числе центральной нервной системы, лимфатических узлов и печени. – Прим. ред.). Тяжесть развития патологии зависит от количества бактерий в продукте и состояния иммунитета в целом", – заключила Соломатина.

Ранее врач-невролог, доцент кафедры неврологии и нейрохирургии КГМУ Рустем Гайфутдинов рассказал, что тирамин в сырах твердых сортов может спровоцировать мигрень. Это вещество образуется в процессе брожения и усугубляет состояние при склонности к патологическим головным болям.

